Battibecco in sala stampa tra Spalletti e un giornalista

Cronaca11 Febbraio 2023Corriere dello Sport"Chi ci parla di altre cose che non siano la Cremonese ha la volontà di crearci dei problemi" Nemmeno i 13 punti di vantaggio sull'Inter seconda in classifica bastano a Luciano Spalletti per abbassare la guardia. Il tecnico del Napoli, fin qui capace di dominare in Serie A e di incantare l'Europa in Champions League, non gradisce fughe in avanti e lo ha ribadito senza troppi giri di parole nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Cremonese, arrivando a polemizzare con uno dei giornalisti presenti.



La polemica in conferenza

"Vincere a Napoli oltre che per riempire la bacheca sarebbe importante anche per un fatto sociale" è l'incipit della domanda rivolta a Spalletti che però interviene: "Vincere che cosa?" chiede al giornalista che risponde provando a scherzare: "A Napoli anche un'amichevole...". Nuova interruzione da parte dell'allenatore toscano: "Per cui lei è di quelli che ci vogliono creare dei problemi". Il giornalista prova a spiegarsi ma Spalletti è deciso nel voler far passare il suo concetto: "Chi ci parla di altre cose che non siano la Cremonese ha la volontà di crearci dei problemi. Non posso che trattate così l'argomento quando sento parlare di tabelle e percentuali di vittoria, io non sono bravo a fare i conti. Dicono che c'è solo da vincere 13 partite? E chi ce le dà di ufficio? Vi sembrano poche queste 13 partite?".