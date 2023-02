Spalletti: "C'è voglia di rivalsa"

Interviste 11 Febbraio 2023 Fonte: Corriere dello Sport



"Contro la Cremonese avremo bisogno del sostegno del pubblico, è partita fondamentale assolutamente da vincere"





Interviste11 Febbraio 2023Corriere dello Sport"Contro la Cremonese avremo bisogno del sostegno del pubblico, è partita fondamentale assolutamente da vincere" Luciano Spalletti non pensa alla Champions League. E' distante l'idea del doppio confronto contro l'Eintracht valido per gli ottavi, la testa è alla Cremonese: "Ho troppi motivi per pensare alla partita di domani senza andare a disperdere attenzioni o pensieri che ci serviranno. La Cremonese ha qualità e ci ha eliminati dalla Coppa Italia. Ci son girate anche le scatole. E' difficile dargli il colpo del ko, restano sempre in partita, si difendono bene e ripartono con le giocate a terra. Per noi sarà una partita fondamentale assolutamente da vincere pur non essendo uno scontro diretto e avremo bisogno del sostegno del pubblico". Queste le parole del tecnico del Napoli in conferenza stampa.



Napoli-Cremonese, le parole di Spalletti in conferenza

Tornando all'eliminazione in Coppa Italia, Spalletti - che ha svelato il motivo dell'assenza di Ndombele dall'allenamento ("La moglie sta partorendo") ha aggiunto: "Ci siamo rimasti male, ci serviva per far vedere quanto fossero forti Gaetano, Zerbin, Zedadka, Bereszynski e tutti gli altri. Questa sarebbe stata una competizione da attribuire a chi non aveva giocato le partite precedenti e per un completamento di lavoro e per fare esperienze avendo una rosa profonda". Spalletti ha parlato (non troppo volentieri) anche di futuro: "In questo momento il mio contratto è un minuscolo dettaglio all'interno di una grandissima occasione. Se poi abbiamo voglia di crearci problemi tra di noi quest'anno è sufficiente parlare del futuro, del contratto mio, suo, dei calciatori".



Luciano Spalletti non pensa alla Champions League. E' distante l'idea del doppio confronto contro l'Eintracht valido per gli ottavi, la testa è alla Cremonese: "Ho troppi motivi per pensare alla partita di domani senza andare a disperdere attenzioni o pensieri che ci serviranno. La Cremonese ha qualità e ci ha eliminati dalla Coppa Italia. Ci son girate anche le scatole. E' difficile dargli il colpo del ko, restano sempre in partita, si difendono bene e ripartono con le giocate a terra. Per noi sarà una partita fondamentale assolutamente da vincere pur non essendo uno scontro diretto e avremo bisogno del sostegno del pubblico". Queste le parole del tecnico del Napoli in conferenza stampa.Napoli-Cremonese, le parole di Spalletti in conferenzaTornando all'eliminazione in Coppa Italia, Spalletti - che ha svelato il motivo dell'assenza di Ndombele dall'allenamento ("La moglie sta partorendo") ha aggiunto: "Ci siamo rimasti male, ci serviva per far vedere quanto fossero forti Gaetano, Zerbin, Zedadka, Bereszynski e tutti gli altri. Questa sarebbe stata una competizione da attribuire a chi non aveva giocato le partite precedenti e per un completamento di lavoro e per fare esperienze avendo una rosa profonda". Spalletti ha parlato (non troppo volentieri) anche di futuro: "In questo momento il mio contratto è un minuscolo dettaglio all'interno di una grandissima occasione. Se poi abbiamo voglia di crearci problemi tra di noi quest'anno è sufficiente parlare del futuro, del contratto mio, suo, dei calciatori".