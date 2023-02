Gotti: "Andremo in campo e daremo tutto"

Interviste 4 Febbraio 2023 Fonte: Mediaset



"Detto ciò, bisogna dire che non abbiamo nove giocatori. Una o due mancanze le sopperisci, nove sono tante"





uca Gotti presenta in conferenza stampa la proibitiva sfida contro il Napoli, resa ancora più complicata dalle tantissime assenze. "Il Napoli ci ha dato l'impressione di essere forte. Tutti i giocatori sono al posto giusto, si sono creati meccanismi belli, è bello vederli giocare. Ci sono alchimie emotive che vanno a premiare un percorso di lavoro. Detto ciò, noi ci presentiamo in questo particolare momento del campionato - ha spiegato l'allenatore dello Spezia -. Non abbiamo nove giocatori, Nzola, Bastoni, Gyasi, Ekdal, Holm, Kovalenko, Sala, Moutinho. Una mancanza. Una o due mancanze le sopperisci, nove sono tante. È un momento così, in una situazione positiva all'improvviso ci ritroviamo a gestire questo frangente. La partita con il Napoli è da affrontare al massimo delle nostre possibilità. Andremo in campo e daremo tutto, se il Napoli sarà più bravo di noi gli diremo bravi, ma intanto mettiamo in campo tutto. Dobbiamo pensare di gara in gara e in un percorso".



