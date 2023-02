Spezia-Napoli: i precedenti



Sono due le gare disputate dagli azzurri nel massimo campionato al "Picco"





Domani alle 12.30 va in scena Spezia-Napoli, valida per la 21a giornata di serie A. Bianconeri e azzurri si ritrovano dopo la vittoria dell'andata firmata Raspadori. Andiamo a vedere i precedenti in terra ligure in A.

Sono due le gare disputate nel massimo campionato al “Picco”, entrambe risalenti alle ultime due stagioni, le uniche dello Spezia in A. Entrambe sul finire del campionato ed entrambe con tre gol di scarto da parte degli azzurri. 1-4 nel maggio 2021, una vittoria che sembrava proiettare la squadra di Gattuso verso la Champions. Zielinski, doppietta di Osimhen e Lozano i marcatori. La scorsa stagione, invece, fu giocata all'ultima giornata, terminata 0-3 con gol di Politano, sempre Zielinski e Demme. In una partita tristemente ricordata per gli scontri tra tifoserie. Occhio all'eventuale rete del polacco, non c'è due senza tre? E dire che prima degli incroci in massima serie, la trasferta al “Picco” non portava benissimo al Napoli, abile a vincere solo in Coppa Italia ai tempi di Maradona (1-3). Da queste parti gli azzurri ci lasciarono anche una Supercoppa di serie C nel 2006. Negli ultimi anni è tutt'altra musica.