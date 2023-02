Spezia-Napoli: arbitra Di Bello

Sarà l'arbitro Marco Di Bello di Brindisi a dirigere domenica prossima Spezia-Napoli, gara valida per la 21esima giornata di Serie A in programma alle ore 12.30 allo stadio Picco di La Spezia.Gli assistenti del fischietto pugliese saranno Preti e Di Iorio. IV Uomo Marchetti. Al VAR ci sarà Aureliano, coadiuvato da Paganessi.L'ultimo precedente di Di Bello con gli azzurri risale al 18 aprile 2022, quando gli uomini di Spalletti impattarono al Maradona per 1-1 contro la Roma nel giorno di Pasquetta