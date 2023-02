Spalletti: "I tifosi ci sostengano..."

Interviste 2 Febbraio 2023 Fonte: Corriere dello Sport



"Che ci stiano vicini, soprattutto ora. Si fa tutto per la città, la maglia, la squadra e la storia di Napoli. Niente per singoli"





Interviste2 Febbraio 2023Corriere dello Sport"Che ci stiano vicini, soprattutto ora. Si fa tutto per la città, la maglia, la squadra e la storia di Napoli. Niente per singoli" Dichiarazioni a sorpresa. Inattese e inaspettate. Ma ricche di significato. Mentre era in corso l'intervista a Gollini alla radio ufficiale, ha preso la parola l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti: "Faccio un appello ai tifosi. Adesso è più importante il loro sostegno di quello che posso dire io in campo. Che ci stiano vicini, soprattutto ora. Si fa tutto per la città, la maglia, la squadra e la storia di Napoli. Niente per singoli. Che diventi uno slogan". Queste le sue dichiarazioni rilasciate in diretta a Kiss Kiss Napoli.



Le dichiarazioni di Spalletti: appello ai tifosi

Spalletti si è poi allontanato dando appuntamento al giornalista alla consueta conferenza stampa di sabato alla vigilia della partita contro lo Spezia. Una incursione, la sua, improvvisa. L'allenatore ha voluto lanciare un forte messaggio alla città in un momento storico particolarmente favorevole. Il Napoli, infatti, è primo a tredici punti di vantaggio sull'Inter seconda. Si avvicina il sogno scudetto alimentato anche dalle coincidenze, l'ultima la presenza della Cremonese in semifinale di Coppa Italia. Accadde l'ultima volta quando l'Argentina vinse i Mondiali e il Napoli...lo scudetto.



Dichiarazioni a sorpresa. Inattese e inaspettate. Ma ricche di significato. Mentre era in corso l'intervista a Gollini alla radio ufficiale, ha preso la parola l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti: "Faccio un appello ai tifosi. Adesso è più importante il loro sostegno di quello che posso dire io in campo. Che ci stiano vicini, soprattutto ora. Si fa tutto per la città, la maglia, la squadra e la storia di Napoli. Niente per singoli. Che diventi uno slogan". Queste le sue dichiarazioni rilasciate in diretta a Kiss Kiss Napoli.Le dichiarazioni di Spalletti: appello ai tifosiSpalletti si è poi allontanato dando appuntamento al giornalista alla consueta conferenza stampa di sabato alla vigilia della partita contro lo Spezia. Una incursione, la sua, improvvisa. L'allenatore ha voluto lanciare un forte messaggio alla città in un momento storico particolarmente favorevole. Il Napoli, infatti, è primo a tredici punti di vantaggio sull'Inter seconda. Si avvicina il sogno scudetto alimentato anche dalle coincidenze, l'ultima la presenza della Cremonese in semifinale di Coppa Italia. Accadde l'ultima volta quando l'Argentina vinse i Mondiali e il Napoli...lo scudetto.