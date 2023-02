HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Ndombele non si è allenato

Cronaca1 Febbraio 2023Corriere dello SportIl Napoli scenderà in campo domenica a La Spezia alle 12.30 Tanguy Ndombele si ferma. Non si è allenato questa mattina il centrocampista francese per "attacco influenzale". Lo ha sottolineato il Napoli nel consueto report odierno. La squadra è tornata in campo dopo il martedì di riposo concesso ai calciatori da Spalletti. Tutti presenti ad eccezione del giocatore di proprietà del Tottenham che a questo punto è in dubbio per la prossima partita di campionato. Il Napoli scenderà in campo domenica a La Spezia alle 12.30.



Spalletti punta a recuperare il centrocampista ma saranno decisivi i prossimi giorni. Ndombele in questa stagione ha disputato 16 partite in campionato e 21 complessive con un gol in trasferta contro i Rangers a Glasgow. Ndombele è arrivato in prestito secco dal Tottenham e, per l'allenatore, è la prima alternativa a centrocampo ai tre titolari. Difficilmente parte dall'inizio ma è sempre subentrato. Per il resto, squadra al gran completo per la ripresa degli allenamenti. Il Napoli ritornerà in campo dopo la vittoria del Maradona contro la Roma.



