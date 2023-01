I convocati per il big match con la Roma

Cronaca29 Gennaio 2023Corriere dello SportRitorno in difesa di Juan Jesus che, come Kvara, aveva saltato la Salernitana per infortunio Ci sono tutti, non manca nessuno, con anche Zedadka in difesa e, ovviamente, l'abbondanza tra centrocampo e attacco. Confermato anche il ritorno in difesa di Juan Jesus che, come Kvara, aveva saltato la Salernitana per infortunio.



Ecco l'elenco completo: Gollini, Meret, Marfella, Bereszynski, Mario Rui, Di Lorenzo, Olivera, Zedadka, Kim, Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus, Demme, Lobotka, Anguissa, Ndombele, Zielinski, Elmas, Kvaratskhelia, Gaetano, Zerbin, Osimhen, Simeone, Lozano, Politano, Raspadori.