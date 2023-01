Tutto esaurito al Maradona. In tribuna anche Careca

Contro la Roma un'altra partita imperdibile che il popolo azzurro vivrà al gran completo





Cronaca29 Gennaio 2023Corriere dello SportContro la Roma un'altra partita imperdibile che il popolo azzurro vivrà al gran completo Undici più cinquantamila: una mareggiata di passione. Il Napoli torna al Maradona dopo aver affrontato la trasferta di Salerno senza la propria gente e ad attenderlo troverà uno stadio pieno. O quasi: deserto il settore Ospiti per lo stesso motivo che ha impedito ai napoletani di seguire il derby, e dunque il divieto di trasferta imposto dal Ministero dell'Interno ai tifosi azzurri e della Roma dopo gli scontri sull'A1 dell'8 gennaio. Una ferita che fa ancora molto male, ma è così che è andata e oggi dovrà vincere il calcio. Al fianco di Osi e compagni, tra l'altro, ci sarà anche uno degli immortali della saga del Diego e dei trionfi: Antonio Careca, spettatore d'eccezione in tribuna.



Tutto azzurro

E allora, la grande notte di Napoli. Un'altra partita imperdibile e un'altra tappa della maratona dei sogni che il popolo vivrà anche oggi al gran completo: almeno cinquantamila gli spettatori attesi, considerando che ieri erano ancora disponibili gli ultimi biglietti di Tribuna Nisida, dei Distinti e degli anelli inferiori delle Curve, e che soltanto nei Distinti inferiori c'è qualche scorta in più. Tutto come da copione, insomma. E tutto azzurro sarà lo stadio, dicevamo: i tifosi della Roma non ci saranno e ciò significa che la squadra di Spalletti navigherà in acque amiche. Agitate dall'amore e dalla voglia di aggiungere alla collezione un'altra serata da ricordare. Mou permettendo, sia chiaro.



Diego & Careca

Un posto d'onore lo occuperà Careca, esattamente come nel cuore della gente: il leggendario centravanti brasiliano del secondo scudetto, della Coppa Uefa e della Supercoppa italiana sarà allo stadio intitolato al suo indimenticabile amico Diego. E guarda caso nel 2014, a febbraio, anche Maradona recitò da spettatore in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Roma nell'allora San Paolo: il Napoli vinse per 3-0. Magia di quelli della MaGiCa.



