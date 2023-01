Napoli-Roma: arbitra Orsato

Cronaca 28 Gennaio 2023 Fonte: Football News 24



Gli assistenti di linea Tegoni e Baccini, con Capuano quarto uomo. Al VAR ci sarà Di Paolo assistito da Maggioni





Cronaca28 Gennaio 2023Football News 24Gli assistenti di linea Tegoni e Baccini, con Capuano quarto uomo. Al VAR ci sarà Di Paolo assistito da Maggioni La 20ª giornata di Serie A, nella sfida allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Roma, sarà arbitrata da Daniele Orsato. L'arbitro di Schio sarà aiutato durante il match, dai due assistenti Tegoni e Baccini, con Capuano come quarto uomo. L'addetto al VAR sarà Di Paolo che a sua volta sarà assistito da Maggioni. I precedenti che vedono l'arbitro sopracitato, designato dall'AIA, per la gara tra la formazione di Luciano Spalletti e José Mourinho, sono favorevoli ai giallorossi.



Daniele Orsato, durante la sua carriera ha arbitrato tre scontri diretti tra Napoli e Roma, con i giallorossi usciti dal campo sempre vittoriosi. Il più recente risale alla stagione 2016/17, nell'allora stadio San Paolo e Luciano Spalletti sulla panchina della squadra capitolina, vinta per 1-3. Le altre due sfide invece sono state giocate allo stadio Olimpico di Roma, durante il campionato 2015/16 ancora con il tecnico della squadra partenopea sulla panchina opposta e vincendo per 1-0, mentre l'ultima è del 2013/14 con la Magica che vince per un risultato di 2-0.



La 20ª giornata di Serie A, nella sfida allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Roma, sarà arbitrata da Daniele Orsato. L'arbitro di Schio sarà aiutato durante il match, dai due assistenti Tegoni e Baccini, con Capuano come quarto uomo. L'addetto al VAR sarà Di Paolo che a sua volta sarà assistito da Maggioni. I precedenti che vedono l'arbitro sopracitato, designato dall'AIA, per la gara tra la formazione di Luciano Spalletti e José Mourinho, sono favorevoli ai giallorossi.Daniele Orsato, durante la sua carriera ha arbitrato tre scontri diretti tra Napoli e Roma, con i giallorossi usciti dal campo sempre vittoriosi. Il più recente risale alla stagione 2016/17, nell'allora stadio San Paolo e Luciano Spalletti sulla panchina della squadra capitolina, vinta per 1-3. Le altre due sfide invece sono state giocate allo stadio Olimpico di Roma, durante il campionato 2015/16 ancora con il tecnico della squadra partenopea sulla panchina opposta e vincendo per 1-0, mentre l'ultima è del 2013/14 con la Magica che vince per un risultato di 2-0.