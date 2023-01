Napoli-Roma: i precedenti



28 Gennaio 2023



Nel computo totale 47 vittorie da parte degli azzurri, 52 pareggi e 52 successi totali dei giallorossi





Napoli e Roma hanno dato vita nel corso degli anni a diversi incroci spettacolari. Prima della gara di domenica sera, le due squadre si sono affrontate 151 volte. A regnare è un sostanziale equilibrio, con il computo totale che vede 47 vittorie da parte del Napoli, 52 pareggi e 52 successi totali della Roma. Per quanto riguarda invece i gol segnati in totale, gli azzurri ne hanno fatti registrare 174, contro i 191 dei giallorossi.



Guardando invece solo e soltanto alle sfide che si sono disputate in Campania, la situazione cambia nettamente a favore del Napoli, che guida con 33 vittorie totali contro le 19 della Roma con 19 pareggi complessivi. Restingendo ulteriormente il campo alle ultime 6 sfide in casa degli azzurri, il bilancio è in perfetta parità, con due vittorie a testa e con due pareggi.



Tra questi c'è anche l'incrocio più recente, ovvero quello della passata stagione disputatosi il 18 aprile. Un 1-1 finale caratterizzato dalle reti dal vantaggio dei padroni di casa con il calcio di rigore trasformato da Lorenzo Insigne e con il pareggio degli ospiti arrivato a un passo dal fischio finale dell'arbitro con il guizzo di Stephan El Shaarawy.