Il Napoli è campione d'inverno ma c'è dell'altro: i 12 punti di vantaggio rispetto alla seconda dopo il girone d'andata è un record assoluto per il campionato italiano. Nessuno, infatti, vantava un divario simile con le inseguitrici. Il Napoli è in fuga scudetto dopo le sconfitte di Inter e Milan e la penalizzazione inflitta alla Juventus (che comunque sarebbe stata distante). Dodici punti sono tanti e rendono l'idea dell'impresa sportiva compiuta, fino a questo momento, dalla squadra di Spalletti. Sedici vittorie, due pareggi, una sola sconfitta, a Milano, contro l'Inter, il classico incidente di percorso dopo la sosta Mondiale.



Napoli in fuga: nessuno come lui in Serie A

Prima del Mondiale ci si interrogava sulle possibili rivali del Napoli: Inter, Milan, Juve? Oggi la classifica è chiara. Il Napoli è da solo, distante, in solitudine. Faticano le altre. Il Milan è fermo a 38, l'Inter a 37, entrambe sono cadute con Empoli e Lazio. Nel prossimo weekend ripartirà il girone di ritorno, altre 19 partite prima di tornare a fare la storia, certo con cautela, aspettando altre conferme, ma convinti del fatto - il Napoli lo è - che il percorso intrapreso fino a questo momento sta portando lontano.