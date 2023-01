A Castel Volturno arriva Careca

25 Gennaio 2023



Il brasiliano ha incontrato Spalletti, foto di rito, sorrisi, per uno scatto che lega il passato al presente





73 gol dal 1987 al 1993, uno Scudetto, una Supercoppa italiana, una Coppa Uefa. Bacheca piena per Antonio Careca, storico centravanti del Napoli, alleato d'attacco di Maradona, coppia dei sogni negli anni d'oro della società azzurra. Visita a sorpresa, questa mattina, al Konami Training Center di Castel Volturno. Careca ha incontrato Spalletti, foto di rito, sorrisi, per uno scatto che lega il passato al presente. Proprio questo Napoli, guidato da Spalletti, potrebbe tornare a vincere dopo lo scudetto del 1990, quello conquistato anche grazie alle prodezze di Careca.



Napoli, c'è Careca a Castel Volturno

Il Napoli ha chiuso il girone d'andata a +12 dal secondo posto, occupato dal Milan, ed è record per il campionato italiano. L'attaccante brasiliano, che ha incontrato e salutato anche i calciatori, ha fatto i complimenti a Spalletti, si è congratulato per questa stagione da applausi. Del Napoli, Careca è il primo tifoso. Si augura, come la città, i suoi tifosi, che la squadra di Spalletti possa tornare a trionfare in Italia. La strada è quella giusta.



