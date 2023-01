UFFICIALE: Gollini al Napoli

Lascia la Fiorentina dove era finito in panchina alle spalle di Terracciano. Sirigu passa invece alla Fiorentina





Il nuovo contratto di Pierluigi Gollini è stato appena depositato in Lega. L'ex portiere del Tottenham cambia squadra: saluta la Fiorentina, passa virtualmente per l'Atalanta, arriva a Napoli in prestito. Indosserà l'azzurro dove ricoprirà il ruolo di dodicesimo alle spalle di Meret. La Fiorentina, che ha annunciato l'arrivo di Sirigu proprio dal Napoli, ha già salutato Gollini sul proprio sito ufficiale: "La Fiorentina comunica di aver risolto il contratto di prestito con l'Atalanta BC per il calciatore Pierluigi Gollini".



Napoli, arriva Gollini: contratto depositato

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, lo ha accolto col classico tweet di benvenuto postando la foto delle firme. Il portiere - in prestito dall'Atalanta con diritto di riscatto a favore del Napoli - è arrivato martedì in città dove ha svolto le visite mediche prima della firma sul contratto. Gollini è pronto a unirsi al Napoli. Lascia la Fiorentina con la quale aveva raccolto tre presenze in campionato all'inizio prima di finire in panchina alle spalle di Terracciano.



