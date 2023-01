Voci dal Forum: Le ha provate tutte



Nicola ha provato prima con un pullman, poi con un autotreno, ancora con un elicottero e infine con una nave da crociera





Il buon Nicola, questa sera e sotto il diluvio, le ha tentate tutte, ma non c'è stato nulla da fare. netto il divario tecnico fra le due squadre, e non solo. Nicola ha provato prima con un pullman, poi con un autotreno, ancora con un elicottero e infine con una nave da crociera. non c'è stato, ripeto, nulla da fare. Non è stato possibile arginare la furia, l'uragano azzurro, anzi fortunatamente per la Salernitana dopo il due a zero, che metteva al sicuro il risultato e chiudeva la partita, gli azzurri si sono placati e, in tal modo, i granata hanno potuto portare a casa un onorevole risultato per la gioia, credo, del presidente Iervolino.

Non racconto la partita e dico solo che è stato un dominio totale. Anguissa e Di Lorenzo hanno provveduto a spostare l'ingombro che si parava davanti alla porta avvesaria e Os, infine, ha chiuso ancora una volta i conti.

Salernitana - Napoli 0-3. Marcatori: Di Lorenzo e Osi.

Rapido sguardo ai singoli. Meret, portiere che acquista sempre più sicurezza. Che il buon Dio ce lo conservi, alla facciaccia di chi immotivatamente lo criticava, 7; Di Lorenzo, degno Capitano, 7; Mario Rui, il soldato Marittiello è sempre presente, 7; Rrahamani, sta raggiungendo il top della forma, 6,5; Kim, sempre più muro quando seerve, 6,5; Anguissa, è dappertutto, in ogni luogo, 7; Lobo, sempre più metronomo, 6,5; Zielinski, prezioso, 6,5 (dall'86° Ndombele sv); Lozano, gran partita del messicano che è l'unico che salta l'uomo e crea grattacapi, 7 (dall86° politano sv); Osimhen, semplicemente straordinario, 8 (dall'88° Simeone, sv); Elmas, kuce degli occhi di Spalletti e ho detto tutto, 7.

Ora, ovviamente, testa alla Roma.