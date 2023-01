Meret: "Fatta una grande partita, una prestazione matura"

Interviste 21 Gennaio 2023 Fonte: Il Mattino



"Sto cercando di fare sempre il mio meglio, sono felice per le prestazioni mie e della squadra"





Interviste21 Gennaio 2023Il Mattino"Sto cercando di fare sempre il mio meglio, sono felice per le prestazioni mie e della squadra" Ci ha messo la firma Alex Meret, una parata decisiva nel finale di Salernitana-Napoli che aiuta gli azzurri verso la vittoria: «Stasera faceva molto freddo, era difficile restare concentrati anche perché sono stato chiamato in causa poche volte. Parata su Piatek? Sono stato bravo ad andare giù velocemente per toccarla e mandarla sul palo. Ma credo che stasera abbiamo fatto una grande partita, una prestazione matura», ha detto l'azzurro.



