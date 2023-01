Di Lorenzo: "È ancora lunga, dobbiamo continuare così"

Il secondo gol in stagione, il primo in Serie A dopo quasi due anni. Giovanni Di Lorenzo mette la firma a Salerno e mette in volo il suo Napoli: «Sapevamo potesse essere difficilissima stasera per noi. Loro erano molto chiusi in difesa, ci voleva calma, dovevamo far girare la palla senza errori e dovevamo sbloccarla così, è stato importantissimo il gol prima dell'intervallo» ha detto a fine partita «Spalletti è stato importante per me, mi ha fatto crescere e responsabilizzato con la fascia da capitano. Ho il dovere di dare il massimo sempre».



«Siamo migliorati nella gestione della gara e dei possessi importanti. Sappiamo che ogni partita sarà tirata e difficile, ma abbiamo avuto l'atteggiamento giusto. È stata una vittoria da grande squadra» ha continuato il terzino a Dazn «Gli attaccanti decidono le partite, ma la squadra è fatta anche da noi: sappiamo che dobbiamo dar via al gioco velocemente per innescare i nostri compagni. 50 punti sono tanti, abbiamo giocato un girone bellissimo, con tante vittorie. Abbiamo perso calciatori importanti quest'estate ma siamo stati bravi a formare un nuovo gruppo. È ancora lunga, dobbiamo continuare così».



