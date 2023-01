I convocati per la trasferta a Salerno

Cronaca20 Gennaio 2023Corriere dello SportKvara e Juan Jesus out, disponibili tutti gli altri Juan Jesus e Kvaratskhelia sono i grandi indisponibili per la gara di domani contro la Salernitana. Spalletti ha comunicato l'elenco ufficiale dei calciatori che partiranno per il derby dell'Arechi. Il Napoli sarà orfano dell'esterno offensivo a causa dell'attacco febbrile dei giorni scorsi e, notizia dell'ultim'ora, anche del centrale brasiliano, che ha rimediato un infortunio durante la rifinitura di questa mattina. Una doppia assenza che peserà, ma in parte, nelle scelte di Spalletti, che in conferenza stampa ha elogiato Elmas anticipando la sua possibile presenza a sinistra nel tridente offensivo.

Kvara e Juan Jesus out, disponibili tutti gli altri. Elenco folto di convocati per il derby, Spalletti ha convocato anche Sirigu che saluterà Napoli la prossima settimana:



MARFELLA Davide

MERET Alex

SIRIGU Salvatore

BERESZYNSKI Bartosz

DI LORENZO Giovanni

MARIO RUI Silva Duarte

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZEDADKA Karim

ANGUISSA Frank

DEMME Diego

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

LOZANO Hirving

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni