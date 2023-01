Salernitana-Napoli: i precedenti

Gli azzurri tra serie A, B e Coppa Italia sono riusciti ad espugnare il campo salernitano in una sola occasione





I precedenti nella massima serie sono due: uno è datato 1947-48 e terminò con uno scoppiettante 3-3. L'altro risale alla scorsa stagione e vide la vittoria degli azzurri con un guizzo di Zielinski. Nonostante il netto divario tecnico in campo (si giocò a novembre, con i granata relegati all'ultimo posto e in piena crisi tecnica e societaria) la partita fu combattuta con i padroni di casa che misero in difficoltà a più riprese gli azzurri. A tal proposito, giusto per farsi un'idea di che ambiente ci sarà domani all'Arechi, quella fu la prima vittoria di sempre del Napoli a Salerno. Nei restanti precedenti, tra serie B e Coppa Italia (oltre quello del '48 in A già ricordato), non era mai riuscito ad espugnare il campo salernitano. Dunque domani occhi aperti, la cabala non è favorevole.