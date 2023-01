Osimhen: "A Salerno un'altra partita molto impegnativa"

Fonte: SSC Napoli



"Ma noi vogliamo tornare a vincere per proseguire la corsa verso la testa del campionato"





"Vogliamo raggiungere obiettivi importanti e per questo abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi perchè il loro affetto è straordinario". Victor Osimhen parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Si comincia dalla gara di Coppa contro la Cremonese:"Ci dispiace per l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma nel calcio possono capitare serate meno positive. Bisogna guardare avanti e tornare a esprimerci al massimo in campionato"Si torna alla magica notte di venerdì scorso al Maradona. Cosa hai provato dopo la doppietta alla Juventus?"E' stata una notte meravigliosa con una atmosfera fantastica che va messa in cornice. Abbiamo disputato una grande partita e siamo felici soprattutto per i tifosi che hanno riempito lo stadio e ci hanno spinto per tutta la gara. La mia felicità è vedere la gioia dei napoletani".Adesso arriva il derby con la Salernitana:"Sarà un'altra partita molto impegnativa, ma noi vogliamo vincere per proseguire la corsa verso la testa del campionato"Ti senti un leader di questo Napoli?"Sono contento di essere in questo gruppo, non sono io il leader ma ci sono tanti calciatori importanti che hanno forza e personalità. Personalmente credo di poter dare ancora molto di più di quello che ho ottenuto sinora e sotto questo profilo i miei compagni sono fondamentali per le mie prestazioni".Quanto ti sta aiutando Spalletti?"Spalletti è una grande fonte di ispirazione per me, mi segue quotidianamente e io seguo i suoi consigli. E' un tecnico che mi sta facendo crescere molto sotto ogni aspetto. Abbiamo un rapporto bellissimo"Siete campioni d'inverno, avete la percezione di poter vincere lo scudetto?"Lo scudetto è il nostro obiettivo da quando è iniziata la stagione, però la nostra concentrazione è sulla singola partita che dobbiamo giocare di volta in volta. Adesso pensiamo alla Salernitana e poi guardaremo ai prossimi impegni".La Champions può essere un grande palcoscenico:"La Champions è una competizione molto prestigiosa, vogliamo proseguire la nostra strada anche se dovremo affrontare i più grandi Club europei. Però ci sentiamo pronti a ogni sfida, sappiamo di poter essere all'altezza".Cosa si sente di dire Victor ai tifosi azzurri?"Aiutateci a centrare i nostri obiettivi, noi vogliamo la vostra felicità per poter festeggiare a fine stagione insieme qualcosa di importante"