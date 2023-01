La Cremonese eliminò anche il Napoli del primo scudetto

La Cremonese scrive un pezzo di storia. La squadra allenata da Ballardini passa il turno in Coppa Italia eliminando il Napoli, attuale capolista in Serie A, e si qualifica ai Quarti del torneo. Come riportato da Opta Italia, il club grigiorosso ha passato il turno degli ottavi di finale di Coppa Italia per la terza volta nella sua storia: la prima volta, nella stagione 1986/87, il Napoli di Maradona si era guadagnato il primo scudetto. Un dato che risolleva almeno in parte l'anima dei tifosi azzurri in una serata negativa.