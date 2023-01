Voci dal Forum: Tre ingredienti



Nel calcio si dice che tutto è possibile e oggi se n'è avuta la conferma: la capolista, il Napoli, eliminata dalla Coppa Italia dall'ultima in classifica, la Cremonese. Sono tre gli ingredienti che hanno sbattuto il Napoli fuori dalla Coppa: un pizzico di presunzione, un po' di sfortuna e un arbitro certamente non all'altezza.

Quando ci si imbatte in un avversario del genere che, nonostante le tante batoste ricevute in quest'annata, gioca come se stesse giocando la coppa dei campioni, allora bisogna raddoppiare la concentrazione e la cattiveria agonistica, e punirlo come si conviene. Invece, ho visto tanta superficialità, tanti colpetti inutili, specialmente da quel Politano, che, per quanto mi riguarda, rimane il vero equivoco del Napoli. Concentrazione e cattiveria agonistica piegano, prima o poi, anche la sfortuna, e il Napoli ne ha avuta in questa partita. Si pensi ai pali presi, alle parate del portiere e all'unico tiro fatto daalla Cremonese nel secondo tempo che le ha regalato il pareggio. Per quano riguarda l'arbitro, c'è poco da fare, o meglio sarebbe meglio che il presidentissimo tenesse quella sua boccaccia tappata. Ad ogni modo, l'arbitro di oggi, una donna di cui non ricordo il nome, decisamente pessimo: ammonizioni in ritardo, falli assurdi non fischiati e un rigore nettissimo, quello su Gaetano ì, non concesso al Napoli. Non amo il calcio femminile, temo che neanche gli arbitri femmina mi siano graditi.

Ad ogni modo, non bisogna lasciarsi prendere dallo scoramento. Facciamo finta che non sia successo nulla e riprendiamo sabato come si conviene. Il primo traguardo è andato. Ce ne sono altri due e di valore molto più pesante rispetto a quello andato, Forza ragazzi!

In quanto a lei, cosiddetto presidentissimo, impari l'arte della diplomazia e non chiami morto di fame chi ha messo soldi veri, pesanti.