Simeone: "Non siamo stati brillanti come al solito"

Interviste 17 Gennaio 2023 Fonte: SSC Napoli



"Ci dispiace ma abbiamo fatto di tutto per conquistare la qualificazione. Non siamo stati brillanti come al solito però nemmeno molto fortunati". Giovanni Simeone ha segnato un bellissimo gol di testa e ha avuto l'occasione per firmare anche la rete decisiva contro la Cremonese.



"Sì, abbiamo avuto varie occasioni per fare nostra la gara. Sul 2-1 potevamo trovare il gol della sicurezza, poi ho avuto la palla della possibile vittoria nei supplementari ma ho colpito palo e traversa in un solo tiro. A volte la buona sorte è decisiva"



"Non abbiamo sottovalutato l'avversario, anzi abbiamo combattuto fino alla fine. Purtroppo siamo stati un po' lenti e meno lucidi rispetto alle nostre capacità. Peccato, ma adesso dobbiamo subito riprendere la strada in campionato e concentrarci sul match di sabato a Salerno"