17 Gennaio 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Il Napoli cade in casa. La Cremonese conquista a sorpresa i quarti di finale di Coppa Italia. Eliminazione inattesa commentata così a fine partita da Luciano Spalletti: "Siamo dispiaciuti e delusi, non siamo stati così bravi nella gestione della palla, ma la partita ad un certo punto era in completa sicurezza. C'è stata un po' di casualità sul gol subito e abbiamo buttato al vento due occasioni in superiorità numerica. Il calcio è questo. Quando metti in discussione una gara simile per errori banali poi diventa complicato".Napoli, le parole di SpallettiL'allenatore del Napoli ha aggiunto: "Tutti conoscono la storia delle partite. Non abbiamo ripetuto la nostra solita qualità. La partita era in perfetta gestione, dovevamo sbagliare di meno, abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità e loro hanno pareggiato quando avevamo il centrocampo titolare" le sue parole rilasciate a Mediaset a fine partita. In chiusura a Spalletti è stato chiesto della Supercoppa tra Milan e Inter: "Chi vince? Non lo so, sono due squadre forti e può venire fuori qualsiasi risultato".