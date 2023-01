Ballardini: "Una vittoria che vale"

Interviste 17 Gennaio 2023 Fonte: Il Mattino



Interviste17 Gennaio 2023Il Mattino"Abbiamo fatto una buona partita, siamo stati sempre squadra in campo" Voleva una scintilla per ripartire e il suo tocco quasi magico si vede subito. Davide Ballardini porta la Cremonese ai quarti di finale di Coppa Italia e elimina a sorpresa il Napoli capolista di Serie A: «Questa vittoria vale perché abbiamo fatto una buona partita, siamo stati sempre squadra in campo. Ma da qui in avanti si dovrà fare ben altro» le sue prime parole al termine del match.



«Io esperto di salvezze? Non sono esperto, so fare il mio mestiere. Questa è una missione difficile, proveremo a fare il nostro lavoro anche qui» ha continuato a Mediaset Ballardini, pronto ora a lanciare la sua Cremonese anche in campioneto, la vera mission quasi impossible «In questi giorni ho lavorato sui principi generali, abbiamo provato qualcosa. Ma abbiamo fatto solo tre allenamenti fin qui» ha concluso il neo allenatore grigiorosso.