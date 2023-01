Napoli-Cremonese: il tabellino

Cronaca 17 Gennaio 2023 Fonte: TMW



I dati della gara valida per gli ottavi di Coppa Italia





Napoli (4-3-3): Meret; Bereszynski, Jesus, Ostigard (37' st Kim), Olivera; Ndombele (12' pts Osimhen), Gaetano (20' st Lobotka), Elmas (40' st Zielinski); Raspadori (20' st Anguissa), Simeone, Zerbin (20' st Politano). Allenatore: Spalletti



Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Hendry (37' st Zanimacchia), Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel (4' sts Aiwu), Castagnetti (21' st Bonaiuto), Meité, Quagliata (26' st Valeri); Okereke (21' st Afena-Gyan), Ciofani (21' st Tsadjout). Allenatore: Ballardini



Arbitro: Ferrieri Caputi



Marcatori: 18' Pickel (C), 33' Jesus (N), 36' Simeone (N), 42' st Afena-Gyan (C)



Ammoniti: Vasquez, Okereke, Quagliata, Meite, Valeri (C), Zerbin, Jesus (N)



Espulsi: Sernicola (C)



Rigori: Politano gol (N), Vasquez gol (C), Simeone gol (N), Buonaiuto gol (C), Zielinski gol (N), Tsadjout gol (C), Lobotka fuori (N), Valeri gol (C), Osimhen gol (N), Afena-Gyan gol (C)