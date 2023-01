Bereszynski: "Essere qui è un grande onore"

16 Gennaio 2023 Fonte: Corriere dello Sport



"Ho lavorato tanto per arrivare a questo sogno di giocare in una squadra forte come il Napol"





Interviste16 Gennaio 2023Corriere dello Sport"Ho lavorato tanto per arrivare a questo sogno di giocare in una squadra forte come il Napol" Potrebbe partire titolare contro la Cremonese in Coppa Italia Bartosz Bereszynski. L'ex terzino della Sampdoria, arrivato a Napoli da pochi giorni, si prepara per il debutto stagionale. Domani sera a Fuorigrotta gara secca contro la squadra allenata da Ballardini. La vincente sfiderà la Roma che agli ottavi ha superato il Genoa. Bereszynski non vede l'ora di conoscere l'affetto diretto del Maradona. In queste prime ore coi nuovi compagni si è limitato ad osservare e ad ascoltare le richieste di Spalletti che, a Mediaset, ha definitivo un allenatore "maniacale".



