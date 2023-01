HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Napoli-Cremonese: arbitra Ferrieri Caputi

Cronaca 16 Gennaio 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Il 2 ottobre la sua prima gara diretta in Serie A, Sassuolo-Salernitana, e ora la sfida del Maradona





Cronaca16 Gennaio 2023Corriere dello SportIl 2 ottobre la sua prima gara diretta in Serie A, Sassuolo-Salernitana, e ora la sfida del Maradona Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi l'arbitro che domani dirigerà Napoli-Cremonese, ottavi di finale di Coppa Italia, gara in programma alle ore 21 allo stadio Maradona, coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trascatti. Per la prima volta terna tutta al femminile per gli azzurri. A completare la sestina Di Bello come quarto uomo, Marini al VAR e Muto AVAR.



Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi

Affiliata alla sezione di Livorno, sua città natale, Ferrieri Caputi entra a far parte dell'AIA nel 2007 e dopo una lunga gavetta l'AIA ne comunica ufficialmente la promozione alla CAN lo scorso luglio permettendole di diventare così la prima donna ad approdare nel massimo organico nazionale. Il 2 ottobre la sua prima gara diretta in Serie A, Sassuolo-Salernitana, e ora la sfida del Maradona.



