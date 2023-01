Spalletti: "Equilibrio sarà fondamentale"

Interviste12 Gennaio 2023Corriere dello Sport"La Juve ci lascerà campo come scelta tattica e lì bisognerà essere bravi a gestire il possesso senza scoprirsi" "Credo che per loro sia molto più importante" aveva detto Allegri parlando della sfida di domani e riferendosi al Napoli capolista. In conferenza stampa è arrivata la risposta di Luciano Spalletti che cerca di restituire un po' di pressione ai rivali in vista della sfida di domani: "Capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari, ma per una Juventus sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita. Certi investimenti si ripagano solo giocando per lo scudetto e per la vittoria della Champions. La vedo inutile mettersi cappello e barba finta. Non c'è quarto posto che soddisfi la Juventus".



Napoli, le parole di Spalletti

Juve favorita, dunque, secondo Spalletti, che elogia il collega, Allegri: "Lui è il più bravo di tutti, ha vinto tanto, mi inchino al suo palmares. Io non ho confronto con lui, faccio parte di un altro livello di allenatore. Lui è quello che mi sta sopra e io ho da imparare da lui". L'allenatore del Napoli ha aggiunto: "Domani tutte e due le squadre giocheranno per vincere la partita. Sarà un grandissimo spettacolo. Dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita senza perdere mai l'equilibrio. La considerazione che abbiamo nei nostri confronti è altissima". Inevitabile un passaggio sugli incidenti di domenica: "Chi usa la violenza deve restare fuori dagli stadi. Lo sport è dei bambini, delle donne e delle famiglie che fanno sacrifici per partecipare a uno spettacolo".



