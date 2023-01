Napoli-Juventus: arbitra Doveri

Cronaca11 Gennaio 2023Corriere del PalloneDiretti dal fischietto romano gli azzurri hanno ottenuto 19 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte Napoli Juventus aprirà il penultimo turno di Serie A e sarà il big match della diciottesima dato che entrambe le squadre ricoprono le prime due posizione in classifica.

Si giocherà venerdì 13 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta in un impianto che si preannuncia già stracolmo.

Sarà Daniele Doveri, assistenti: Costanzo e Passeri, ad arbitrare la sfida del Maradona con Mariani e Piccinini al



Si tratterà del terzo Napoli-Juve diretto in carriera.



Il CDS scrive: “I due precedenti hanno sorriso alla squadra azzurra, anche in maniera decisa. L'ultima volta, sempre al Maradona: finì 1-0, bastò un rigore di Insigne, era il marzo del 2021.

La prima volta, invece, il Napoli non la dimenticherà facilmente: il 17 giugno del 2020, in piena epoca-Covid, toccò all'allora internazionale romano dirigere la finale di coppa Italia in un Olimpico deserto, 120 minuti senza reti poi dal dischetto sbagliarono Danilo e Dybala e il trofeo finì nelle mani di De Laurentiis”.



Chi è Daniele Doveri

45 anni, ex internazionale, presidente della sua sezione (Roma1). Molto rispettato nel suo ambiente e dai giocatori in campo ultimamente ha arbitrato partite di cartello nel campionato cipriota.

Ha un metro di giudizio che gli impone riflessione e coinvolgimento dei giocatori limitando spesso i cartellini quando non necessariamente utili.



Sono 23 le partite dirette con la Juventus (con 13 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) e 33 con il Napoli (19 vittorie, 9 pareggi e 5 ko)”



