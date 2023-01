Bereszynski: "Non sono qui per fare presenza"

Interviste 11 Gennaio 2023 Fonte: Corriere dello Sport



"Contro la Juventus venerdì sera, per novanta minuti, Milik e Szczesny non saranno miei amici..."





Interviste11 Gennaio 2023Corriere dello Sport"Contro la Juventus venerdì sera, per novanta minuti, Milik e Szczesny non saranno miei amici..." "La chiamata del Napoli, la squadra più forte in Italia, è stata una bellissima sorpresa". Parola di Bartosz Bereszynski, nuovo acquisto del club di De Laurentiis, che si è trasferito pochi giorni fa dalla Sampdoria al Napoli nello scambio che ha visto fare il percorso inverso ad Alessandro Zanoli. Bereszynski ha parlato della trattativa e dei suoi obiettivi personali: "Non sono qui per fare la presenza, voglio dare il mio contributo. So che davanti a me c'è Di Lorenzo che è un grandissimo, ma io posso crescere tanto. Tornare in Italia dopo il Mondiale con questa fiducia è stata una cosa bellissima. Per me è un onore essere qui. Sono molto contento, migliorarmi era un mio obiettivo".



Bereszynski e la chiamata del Napoli

Il terzino polacco, reduce dal Mondiale, ha già assaporato alcuni angoli della città e sta entrando in contatto coi compagni: "Per me è un onore essere qui. Sono molto contento - le sue parole a Kiss Kiss Napoli -, migliorarmi era un mio obiettivo, il Napoli è una squadra fortissima con tanti bravi ragazzi nello spogliatoio. Zielinski in Nazionale mi ha anche spiegato di come si trova bene a Napoli. Sono il terzo polacco degli ultimi anni, sono molto contento, la città mi piace tanto". Venerdì subito sfida alla Juventus: "I compagni mi hanno spiegato cosa significa giocare contro di loro in uno stadio che sarà pieno. L'obiettivo è vincere. E Milik e Szczesny per novanta minuti non saranno miei amici..." ha concluso sorridendo.



"La chiamata del Napoli, la squadra più forte in Italia, è stata una bellissima sorpresa". Parola di Bartosz Bereszynski, nuovo acquisto del club di De Laurentiis, che si è trasferito pochi giorni fa dalla Sampdoria al Napoli nello scambio che ha visto fare il percorso inverso ad Alessandro Zanoli. Bereszynski ha parlato della trattativa e dei suoi obiettivi personali: "Non sono qui per fare la presenza, voglio dare il mio contributo. So che davanti a me c'è Di Lorenzo che è un grandissimo, ma io posso crescere tanto. Tornare in Italia dopo il Mondiale con questa fiducia è stata una cosa bellissima. Per me è un onore essere qui. Sono molto contento, migliorarmi era un mio obiettivo".Bereszynski e la chiamata del NapoliIl terzino polacco, reduce dal Mondiale, ha già assaporato alcuni angoli della città e sta entrando in contatto coi compagni: "Per me è un onore essere qui. Sono molto contento - le sue parole a Kiss Kiss Napoli -, migliorarmi era un mio obiettivo, il Napoli è una squadra fortissima con tanti bravi ragazzi nello spogliatoio. Zielinski in Nazionale mi ha anche spiegato di come si trova bene a Napoli. Sono il terzo polacco degli ultimi anni, sono molto contento, la città mi piace tanto". Venerdì subito sfida alla Juventus: "I compagni mi hanno spiegato cosa significa giocare contro di loro in uno stadio che sarà pieno. L'obiettivo è vincere. E Milik e Szczesny per novanta minuti non saranno miei amici..." ha concluso sorridendo.