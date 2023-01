Tutto esaurito per Napoli-Juventus

Cronaca9 Gennaio 2023Corriere dello SportLo stadio Maradona, come è capitato spesso quest'anno, anche venerdì sarà gremito con oltre 51mila presenze sugli spalti La carica dei cinquantamila per tenere a distanza la Juventus. Venerdì sera il Napoli conterà anche sul sostegno del Maradona in occasione della sfida ai bianconeri. Sono andati a ruba i tagliandi messi in vendita dalla società per quella che a Fuorigrotta è da sempre considerata la madre di tutte le partite, quest'anno ancora di più col primo posto della squadra di Spalletti e la rimonta dei bianconeri di Allegri che dopo otto vittorie di fila si sono avvicinati ma restando comunque a sette punti di distanza. Lo stadio Maradona anche venerdì sarà gremito come capitato spesso quest'anno.



Napoli, l'entusiasmo del Maradona contro la Juve

In campionato, infatti, la media è di 40mila spettatori a partita, mentre in Champions già due volte si è superata la soglia dei 50mila: col Liverpool per l'esordio (51.793) e poi anche con l'Ajax 52.229 paganti che rappresentano, ad oggi, il record di presenze stagionali in casa. In campionato mai meno di 30mila spettatori, con l'Udinese per l'ultima prima dello stop si presentarono in 51mila e anche contro la Juventus questo numero verrà confermato.



