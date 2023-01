Scontri tra tifosi del Napoli e della Roma su A1 (VIDEO)

Cronaca 8 Gennaio 2023



Gli ultras partenopei sono diretti a Genova per la sfida a Marassi contro la Sampdoria in programma alle 18





Cronaca8 Gennaio 2023Corriere dello SportGli ultras partenopei sono diretti a Genova per la sfida a Marassi contro la Sampdoria in programma alle 18 Autostrada del Sole bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra le tifoserie di Napoli e Roma: lo riferiscono le forze dell'ordine. Sul posto, presenti le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle. Al momento la corsia nord dell'Autosole è chiusa ma con ogni probabilità verrà chiusa al traffico anche quella in direzione sud con pesanti ripercussioni sulla mobilità. Gli ultras partenopei sono diretti a Genova per la sfida a Marassi contro la Sampdoria in programma alle 18 mentre i tifosi giallorossi sono attesi a Milano dove si disputerà, alle 20.45, il match di San Siro tra il Milan e la Roma.







Scontri tra tifosi: virali i video delle colluttazioni

Da alcuni video che circolano in rete si vede il momento in cui le due tifoserie della Roma e del Napoli entrano in contatto proprio nell'autogrill, vicino ai distributori di benzina. I tifosi si muovono in gruppo, indossano felpe e giubbotti neri, molti sono travisati con cappucci e sciarpe. Si sentono urla e il rumore dei sassi lanciati e dei lacrimogeni.



Scontri tra tifosi: ultras ripartiti sotto scorta

Sono stati fatti ripartire i sostenitori di Napoli e Roma che oggi, intorno alle 13.30, hanno dato vita a violenti scontri sull'autostrada A1 nell'area di servizio di Badia al Pino Est nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo). Secondo quanto si spiega da fonti della polizia le persone sono state fatte risalire sui mezzi posti sotto scorta. Intanto la Digos di Arezzo sta esaminando le riprese delle telecamere di videosorveglianza per individuare le persone coinvolte negli scontri ed attribuire le responsabilità di quanto accaduto.



Scontri tra tifosi: spunta l'ipotesi di incontro concordato

C'è l'ipotesi che i tifosi di Napoli e Roma si fossero dati appuntamento all'altezza dell'autogrill di Badia al Pino: è quanto si apprende dalla questura di Arezzo che precisa così le prime indicazioni fornite che parlavano di un agguato teso dai tifosi napoletani ai romanisti. Proprio per il timore di scontri il servizio di ordine pubblico all'area di servizio di Badia al Pino era stato potenziato così come all'autogrill Arno



Scontri tra tifosi: ultras Roma fuori pericolo

Secondo quanto si apprende il tifoso della Roma ferito con un'arma da taglio nella colluttazione contro gli ultras del Napoli non è in pericolo di vita.



Scontri tra tifosi, accoltellato tifoso Roma: non sarebbe grave

Almeno un ultrà giallorosso è rimasto ferito nella colluttazione tra tifosi giallorossi e napoletani e con mezzi propri si è recato all'ospedale di Arezzo per farsi medicare. Non sarebbe grave, forse è stato raggiunto da una coltellata.



Scontri tra tifosi: riaperto tratto dell'A1

È stato riaperto il tratto tra Monte S. Savino e Arezzo, in direzione Firenze, all'altezza del km 361: lo fa sapere Autostrade per l'Italia. "Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Al momento nel tratto interessato il traffico è sbloccato e si registrano 15 km di coda in direzione Firenze. Agli utenti diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la viabilità ordinaria SS326 Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta".



Scontri tra tifosi: A1 bloccata, 13 km di coda

Gli scontri sull'Autostrada del Sole tra i tifosi del Napoli e della Roma hanno provocato 13 km di coda, in aumento, a partire da Valdichiana. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.



Scontri tra tifosi: identificazioni in corso

Secondo quanto si è appreso dalla Questura di Arezzo all'origine degli scontri lungo l'A1 nell'Aretino, all'altezza dell'area di servizio di Badia al Pino est, l'agguato teso da un gruppo di ultrà del Napoli ai romanisti in transito per raggiungere Milano: ne è nato poi un lancio reciproco di sassi e lacrimogeni. La polizia, per scongiurare ulteriori situazioni di pericolo, ha bloccato anche il traffico autostradale, da poco ripreso. E' attualmente in corso l'identificazione dei tifosi romanisti e napoletani.



Scontri tra tifosi: ci sarebbero diversi contusi e un ferito

Secondo le prime indiscrezioni ci sarebbero diversi contusi e un ferito che, da quanto si apprende, è stato portato in codice giallo all'ospedale di Arezzo.



Scontri tra tifosi dove morì Sandri

I feroci scontri verificatisi tra tifosi romanisti e napoletani si sono verificati nella stessa area di servizio, Badia al Pino, dove fu ferito a morte Gabriele Sandri, supporter della Lazio. L'omicidio avvenne l'11 novembre 2007: fu l'agente Luigi Spaccarotella a sparare un colpo di pistola nel tentativo di disperdere gli scontri tra tifosi juventini e laziali. Il colpo raggiunse il 26enne Gabriele Sandri che si trovava nell'area di servizio in attesa di alcuni amici per raggiungere Milano per il match Inter-Lazio.