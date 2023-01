Sampdoria-Napoli: le probabili formazioni

Come reagirà il Napoli alla prima (vera) sconfitta stagionale? Con quest'interrogativo, dopo il ko di Milano, la squadra di Luciano Spalletti approccia la sfida alla Sampdoria di Stankovic, galvanizzata dopo la vittoria sul campo del Sassuolo e che sarà spinta da una grande atmosfera - come sottolineato da Spalletti in conferenza - anche nel ricordo di una leggenda blucerchiata come Vialli. Al Napoli il compito di tornare subito ai tre punti e soprattutto a quella fluidità di gioco che è mancata a Milano, un po' per la scarsa brillantezza di qualche elemento ma anche per i meriti in non possesso dell'aggressività (al limite del regolamento, se non oltre) dell'Inter. La Sampdoria proverà a fare ovviamente lo stesso, ma i valori sono decisamente diversi da quelli dei nerazzurri.



Le ultime sulla Sampdoria

Recuperati Winks e Sabiri che però partiranno dall'inizio mentre restano fuori Quagliarella, Conti, Pussetto e probabilmente Colley che non è al meglio. Considerando la perdita di Bereszynksi e la squalifica di Amione, uomini contati in difesa con Murillo, Nuytinck e Murru adattato nella linea a tre perché Colley non recupera. In mediana Vieira e Rincon con Leris e Augello ai lati ed in attacco rientra Djuricic ma si va verso la conferma di Verre alle spalle di Lammers e dell'ex Gabbiadini.



Le ultime sul Napoli

Spalletti ha annunciato "3-4 cambi" e due dovrebbero riguardare le solite staffette con Mario Rui per Olivera e l'altra con Lozano al posto di Politano (ma ha qualche possibilità anche Raspadori). Spalletti in conferenza ha fatto intendere che appesantirà subito Rrahmani con altri 90' e quindi Juan Jesus favorito su Ostigard con Kim e Di Lorenzo a destra. In mediana probabile il quarto cambio con Ndombele (più che Elmas) che può partire dall'inizio al posto di Zielinski (o Anguissa).



Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Verre, Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic

Ballottaggi: Verre-Djuricic 51%-49%



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Ballottaggi: Juan Jesus-Rrahmani 60%-40%, Ndombele-Zielinski/Anguissa 55%-45%, Lozano-Raspadori 60%-40%