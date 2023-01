Sampdoria-Napoli: i precedenti

I precedenti in generale vedono gli azzurri leggermente indietro nel computo totale con 21 vittorie casalinghe, 17 pareggi e 17 blitz ospiti. In controtendenza con questi numeri è l'ultimo decennio dove sono arrivate ben 9 gioie in 11 match dal 2010 ad oggi. Fanno eccezione l'1-1 del 2014 e il netto 3-0 del settembre 2018 (prima sconfitta del Napoli di Ancelotti, con una magia di Quagliarella). Per il resto solo sorrisi negli ultimi anni. Come l'anno scorso quando gli uomini di Spalletti passarono con un netto 0-4, a fine settembre. Una partita senza storia alla lunga con Osimhen grande protagonista, sebbene nei primi minuti fu decisivo Ospina in un paio di occasioni. Due anni fa terminò 0-2 sempre con l'attaccante nigeriano sugli scudi mentre a febbraio 2020, poco prima della pandemia, vittoria per gli uomini di Gattuso (2-4).