A San Siro ocori razziali contro Lukaku, indagine in corso

Cronaca 5 Gennaio 2023 Fonte: Corriere dello Sport



C'era il divieto di vendita di biglietti ai "residenti in Campania", sancito dai provvedimenti dell'Osservatorio





Cronaca5 Gennaio 2023Corriere dello SportC'era il divieto di vendita di biglietti ai "residenti in Campania", sancito dai provvedimenti dell'Osservatorio Cortocircuito a livello di Giustizia Sportiva: il Giudice, che oggi ha squalificato per un turno la Curva Nord della Lazio dopo i cori razzisti partiti dal settore ospiti nel match perso dai biancocelesti con il Lecce, ha anche chiesto agli ispettori federali chiarimenti sui cori rivolti dai tifosi napoletani a Romelu Lukaku, nel corso di Inter-Napoli. Nelle sue decisioni sulla 16ª giornata, il giudice parla di "cori di discriminazione razziale" dai sostenitori partenopei "posizionati nel settore terzo anello blu" di San Siro, e chiede alla procura federale, "sentiti ulteriormente i responsabili per l'Ordine pubblico", quali sono "i settori che abitualmente occupano in prevalenza, nelle gare in casa" quei tifosi. Ma c'è un "ma" grande per l'appunto come una casa.



A San Siro solo i "non residenti" in Campania

A stridere con la richiesta del Giudice Sportivo, il divieto di vendita dei biglietti ai "residenti in Campania", sancito dai provvedimenti dell'Osservatorio, in merito al match del Meazza con l'Inter. I tifosi del Napoli presenti sugli spalti di San Siro e nel mirino per i cori contro Lukaku, non sarebbero evidentemente abituali frequentatori del Maradona, di qui il lato paradossale della richiesta di indagini approfondite per intervenire sui settori specifici dello stadio partenopeo.