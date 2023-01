Voci dal Forum: Le ragioni di una sconfitta



Cronaca 4 Gennaio 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



La vittoria dell'Inter è meritata. Niente però è pregiudicato. Il vantaggio sulle inseguitrici rimane ancora ampio





Prima o poi doveva capitare e oggi è capitato. Il Napoli esce sconfitto dal Meazza di Milano contro l'Inter. La partita è stata decisa da nonno Dzeko con un colpo dio testa in un'area lasciata inspiegabilmente senza uomini. La vittoria dell'Inter è meritata. Niente è pregiudicato. Il vantaggio sulle inseguitrici rimane ancora ampio, ma meglio fare un'analisi spietatamente critica e correre ai ripari. A mio modo di vedere, Spalletti ha più di una colpa in questa sconfitta. Anguissa, tanto per fare un esempio, è un monumento del centrocampo, ma oggi era palese che non fosse in condizione. Non puoi regalare un uomo a centrocampo, e per quasi tutta la partita. Si scopre, poi, Ndombele in forma smagliante. Marakvara, lo vogliamo bene, ma oggi non ne ha azzeccata una. Non va assolutamente imbrigliato e oggi era preferibile, al suo posto, Elmas. Sulla destra, poi, bisogna ricordare a Di Lorenzo che è soprattutto terzino e che gli avversari, specialmente in partite come questa, vanno marcati con spietatezza e attenzione. Sempre sulla destra, smettiamola con questo equivoco: Lozano è un milione di volte superiore a Politano: non si mischia la lana con la seta. Prima ce lo si mette in testa e meglio sarà per tutti.

Bene, grosso modo, ho spiegato, naturalmente a mio parere, le ragioni di questa sconfitta. Non è nulla di preoccupante, ma meglio riprendere da dove ci eravamo lasciati. Le dirette inseguitrici, è vero, hanno tutte guadagnato tre punti sul Napoli, ma la distanza rimane ancora considerevole e tutte nel girone di ritorno, fatta eccezione per la sola Juve, devono venire a Napoli. Rimango sempre convinto, anzi oggi ancora di più, che solo il Napoli, se preso da masochismo puro, può perdere questo scudetto. Allora, signori, rimaniamo concentrati e affrontamo tutto e tutti con calma e gesso.

Testa alla Samp, e riprendiamo a correre.