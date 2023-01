Inzaghi: "Abbiamo fatto un'impresa"

Interviste 4 Gennaio 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport



Interviste4 Gennaio 2023Gazzetta dello Sport"Un risultato che ci deve dare grandissima fiducia per il futuro e aiutare nella rincorsa, che è partita da lontano" Tre punti fondamentali per avvicinarsi al Napoli e riaprire la corsa scudetto. L'Inter ha fatto ciò che doveva fare e Simone Inzaghi non può che essere soddisfatto: "E' stata un'impresa - attacca il tecnico ai microfoni di Dazn - e ci deve dare grandissima fiducia per il futuro e aiutare nella rincorsa, che è partita da lontano. Sono orgoglioso dei ragazzi, in campo si sono aiutati, è stato un piacere vederli. Hanno fatto una grande gara ma ora dobbiamo continuare così. Ero curioso di vedere la squadra dopo questo lungo stop ma ero sereno perché dal 2 dicembre ci siamo allenati bene".



DZEKO — Inevitabile parlare del match winner: "Dzeko sta facendo benissimo, è un anno e mezzo che siamo insieme, ha tecnica, forza fisica, ci sta dando tanto". Gli chiedono poi di Calhanoglu nel ruolo di vice Brozovic: "In una serata così è difficile fare nomi di singoli ma il suo percorso è sicuramente positivo, siamo in emergenza in quel ruolo da 5 mesi, Calha sta facendo benissimo. Oggi ha accorciato su Lobotka, chiuso le traiettorie su Osimhen". E ancora sulla partita: "Ogni gara fa storia a sè, potevamo segnare già nel primo tempo, il loro portiere è stato bravo su Dimarco. ma siamo stati sempre concentrati, l'avevamo preparata bene. Nelle ultime 10 ne abbiamo vinte 9 e perso solo con la Juve. E in mezzo c'è stato un girone di Champions duro passato alla grande. Abbiamo perso punti all'inizio, ora dobbiamo solo guardare a noi stessi, sperando di recuperare anche Brozovic, dato che giocando ogni tre giorni è complicato. Campionato riaperto? Mancano talmente tante gare... Con questa sosta lunga è tutto nuovo per tutti, dovremo far sempre meglio. Davanti le altre hanno vinto tutte".



