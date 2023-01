Dzeko: "Abbiamo meritato di vincere"

Interviste 4 Gennaio 2023 Fonte: FC Inter 1908



"Abbiamo conquistato i 3 punti contro una squadra che ha finora giocato un calcio strepitoso"





Interviste4 Gennaio 2023FC Inter 1908



Edin Dzeko, match winner della sfida tra Inter e Napoli, ha parlato a caldo ai microfoni di DAZN: "Ero un po' stanco, con i crampi, il campo era pesante, ma sono contento. Si giocava per i 3 punti, contro una squadra che ha giocato un calcio strepitoso. Sappiamo che il Napoli palleggia molto bene, ma ci siamo detti di non perdere lucidità e di rimanere compatti, e alla fine abbiamo avuto 3-4 clamorose occasioni. Abbiamo meritato di vincere. Il mio segreto? Lavorare sempre, senza lavorare non si va da nessuna parte. So che ho 36 anni, ma voglio continuare a giocare ad alti livelli. La coppia con Lukaku? Bene, come ho detto penso che i grandi giocatori possono giocare con tutti. Abbiamo fatto bene, abbiamo lasciato palleggiare il Napoli e siamo riusciti a fare gol. Era la prima partita, fisicamente non siamo al massimo, ma piano piano ci arriviamo. Quanto mi vedo ancora in un top club come l'Inter? Finchè posso fare la differenza...".