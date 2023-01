Inter-Napoli: i voti agli azzurri



Cronaca 4 Gennaio 2023 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta a San Siro





Meret 6 - Dimarco grazia lui e Di Lorenzo, così come Darmian. Peccato fosse offside, aveva ipnotizzato Dimarco. Dzeko lo trafigge con una testata violentissima.



Di Lorenzo 5 - Sorpreso e graziato da Dimarco in avvio, nonostante la folla sulla fascia riesce anche ad arrivare al cross giocando a due con Politano. Troppo spazio lasciato al cross di Dimarco, poco reattivo in altre occasioni e non è da lui.



Rrahmani 5 - Il percorso di rientro prevedeva esattamente questa maglia da titolare, anche se non è al 100%: Dzeko è alto nonché mobile, tende a cercare la palla distante da lui e se lo perde - guardando cosa? - quando impatta il pallone del vantaggio.



Kim Minjae 5,5 - Ritrova il posto, la condizione, il compagno di reparto. Chiude subito su Lukaku, poi su Darmian al 25'; poco più tardi tenta una scivolata sulla trequarti e regala un'occasione all'Inter. Non che ci si aspettasse di trovarlo al top, certo.



Olivera 6 - Preso in mezzo al 27' quando rincorre Lukaku lasciato libero da Kim, e non può essere anche sull'accorrente Darmian. Taglia verso il centro e serve l'impreciso Zielinski.



Anguissa 5,5 - Si alterna con Zielinski nell'avanzare alle spalle del centrocampo nerazzurro, brutto l'appoggio al 24' nonostante la buona posizione. Non è esente da errori tecnici e di posizione, ad esempio sul gol lascia spazio a Mkhitaryan. (Dal 76' Ndombele 6 - Entra col piglio giusto, quantomeno)



Lobotka 5,5 - Porta palla cercando aiuto dai movimenti dei compagni, la palla non gira come lui vorrebbe. Rincorre Lukaku quando la spara in curva, non riesce ad avere un impatto in copertura. (Dall'85' Simeone SV)



Zielinski 5,5 - Più corsa che qualità, cercando uno spazio in coabitazione con Kvaratskhelia. Il destro alla mezz'ora è offensivo verso le sue doti. (Dal 65' Raspadori 5,5 - Al 79' si libera, ma è troppo rapido nel volerla buttare in area. Ha l'occasione giusta, Onana è sulla traiettoria)



Politano 5,5 - Costretto a giocare molto più sulla fascia che verso l'interno, a provare il cross e a guadagnare corner. Non il guizzo, manca lo spazio per sfruttarlo. (Dal 65' Lozano 5,5 - Un cross potente al 77' sul petto di Osimhen)



Osimhen 5 - Poco coinvolto nei primi minuti, attacca la profondità anche allargandosi verso l'esterno pur di trovare un pallone. Spalle alla porta è preda di Acerbi, l'occasione buona è al 52' ma Calhanoglu lo disturba. Una buona sponda al 79', nulla più.



Kvaratskhelia 5,5 - Dopo un assestamento così così, subito maltrattato per rendersi conto che la serata non sarà delle più facili. Prende una marea di calci, forse poco protetto da Sozza, alla prima giocata vera mette Osimhen davanti ad Onana. Prova ad accendersi con un dribbling e tiro, la fiammella si spegne subito. (Dal 76' Elmas SV - Una buona uscita nel finale)



Spalletti 5 - Diciamo che l'approccio dei primi cinque minuti è pessimo, ma è un episodio che viene superato col possesso palla e con la ricerca dello spazio. Aggressivi sul primo palleggio avversario, fastidiosi nel piazzarsi alle spalle del centrocampo, corpo a corpo con Lukaku e Dzeko che va e viene - due occasioni per il belga dopo palloni persi anche banalmente. Qualche idea, sì, ma spazio poco e tiri zero. L'arbitro concede molto, l'Inter è più cattiva nei contrasti ed i suoi si fanno trovare impreparati su una rimessa laterale, un cambio di gioco, un taglio verso la porta. Si gioca due cambi per avere una scossa, non la ottiene. Poi altri tre, non arriva nulla nemmeno con tutto il potenziale offensivo in campo. Una sconfitta che ci può stare, ma non in questo modo: non arrendevole, ma sicuramente incapace di trovare un'alternativa in grado di rendersi seriamente pericolosa se non con un destro in mischia di Raspadori.

(claudio russo)