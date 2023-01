A Milano arriva il primo KO del Napoli

Cronaca 4 Gennaio 2023 Fonte: Il Mattino



Il big match contro l'Inter è deciso da un gol di Dzeko. Prestazione poco brillante per gli azzurri che restano comunque primi in classifica





Cronaca4 Gennaio 2023Il MattinoIl big match contro l'Inter è deciso da un gol di Dzeko. Prestazione poco brillante per gli azzurri che restano comunque primi in classifica È l'Inter a fermare la corsa del Napoli in un San Siro pieno di sostenitori nerazzurri: 1-0 il risultato finale, deciso da Edin Dzeko,e prima sconfitta in campionato per i ragazzi di Spalletti, comunque primi in classifica.



Primo tempo concluso sul nulla di fatto ma con i padroni di casa partiti aggressivamente; pian piano la capolista riprende l'iniziativa. Le occasioni sono però a vantaggio dell'Inter, prima con Darmian al 25' e poi con Lukaku al 40', tentativi inframezzati da quello di Zielinski al 30': tutti tiri fuori di poco.



A sbloccare la partita è Dzeko al 56' con una gran testata sul cross teso da sinistra di Dimarco. Proprio Dimarco, insieme a un non decisivo Lukaku, esce al 64' in favore di Gosens e Lautaro, mentre Spalletti manda in campo Raspadori e Lozano al posto di Zielinski e Politano. Al 75' esce anche Dzeko, preso da crampi, ed entra Correa, poi tocca alla difesa con Dumfries che sostituisce Darmian, estremamente efficace contro il fuoriclasse Kvaratskhelia reso innocuo per tutta la partita e sostituito da Elmas.



Spalletti manda in campo anche Ndombele e Raspadori, il Napoli prova a recuperare spunto ma la difesa dell'Inter non fa una piega. All'89' Raspadori lascia partire un gran destro ed è Onana a salvare il risultato faticosamente ottenuto dall'Inter.



Quattro i minuti di recupero ma il risultato non cambia.



