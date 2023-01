Inter-Napoli: le probabili formazioni



Cronaca 3 Gennaio 2023



L'unico dubbio di Inzaghi riguarda l'attacco, mentre sono tre i dubbi di Luciano Spalletti





L'attesa è finita. La (lunga) sosta Mondiale è alle spalle e per il Napoli è il momento della sfida pesantissima sul campo dell'Inter che può servire a lanciare un altro messaggio alle dirette concorrenti ed intanto tenere a distanza (o allontanare definitivamente) una delle rivali più accreditate in estate e che si presenta invece a questo scontro diretto a -11. Per l'Inter è praticamente l'ultima spiaggia per poter almeno credere ancora allo Scudetto ed il Napoli a Milano - contro i nerazzurri - vive l'ennesimo bivio e negli ultimi anni proprio la gara esterna contro gli interisti ha spesso segnato negativamente la stagione non solo per le sconfitte (dai rossi ad Insigne e Koulibaly ai tanti infortuni, su tutti quello devastante di Osimhen). Un trend da invertire, quindi, per dare l'ennesimo scossone al campionato e riprendere il discorso interrotto soltanto dallo stop Mondiale.



Le ultime sull'Inter

L'unico dubbio di Inzaghi riguarda l'attacco, ma dovrebbe partire con la coppia pesante Lukaku-Dzeko tenendosi la carta Lautaro - tornato da pochi giorni - solo per la ripresa. Per il resto non ci sarà Brozovic (che ha rimediato una ricaduta muscolare) e quindi spazio a Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu con Dimarco e Dumfries sugli esterni. In difesa acciaccato De Vrij ma in ogni caso i titolari prescelti sono già da tempo Skriniar, Acerbi e Bastoni che proveranno a fermare l'attacco atomico del Napoli.



Le ultime sul Napoli

Sono tre i dubbi di Luciano Spalletti. In attacco infatti Politano è nettamente favorito su Lozano per far parte del tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Gli interrogativi riguardano gli altri reparti: Rrahmani è recuperato ma fermo da tempo e quindi non è da escludere la presenza di Juan Jesus o di Ostigard (per le capacità aeree contro Lukaku e Dzeko) mentre a sinistra Olivera può spuntarla su Mario Rui per la maggiore fisicità su Dumfries. In mediana Lobotka e Zielinski sono certi di un posto e Anguissa, un po' in ritardo, se la gioca con Ndombele.



INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lukaku. All. S. Inzaghi

Ballottaggi: Lukaku-Lautaro 55%-45%



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Ballottaggi: Rrahmani/Ostigard-J.Jesus 55%-45%, Olivera-Mario Rui 55%-45%, Anguissa-Ndombele 55%-45%,



(antonio gaito)