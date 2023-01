Inzaghi: "Credo alla rimonta scudetto"

Interviste 3 Gennaio 2023 Fonte: Mediaset



"Il divario con il Napoli è importante. Dobbiamo fare qualcosa di straordinario, ma c'è grande fiducia e speranza"





Interviste3 Gennaio 2023Mediaset"Il divario con il Napoli è importante. Dobbiamo fare qualcosa di straordinario, ma c'è grande fiducia e speranza" Vietato sbagliare. Domani sera l'Inter riparte dopo la lunga sosta per i Mondiali ospitando a San Siro il Napoli capolista. Un appuntamento da non fallire per la squadra di Simone Inzaghi, che ha l'occasione d'oro, in caso di vittoria, di accorciare in classifica e avvicinarsi alla vetta, ora lontana undici punti. "Sì credo nella rimonta, mancano 23 partite alla fine, ci sono tantissimi punti in palio - ha detto Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia - Il divario con il Napoli è importante. Dobbiamo fare qualcosa di straordinario, ma c'è grandissima fiducia e speranza. Tutto però passerà per il campo e le partite che andremo a fare".



L'anno scorso la vittoria sul Napoli segnò una svolta

Non vediamo l'ora di ripartire. Abbiamo una grande voglia di scendere in campo, la partita dell'anno scorso fu molto emozionante. Sappiamo che affrontiamo una grandissima squadra, l'unica imbattuta in Europa. Abbiamo però tantissima voglia.



Chi giocherà domani?

Finalmente dopo tanto tempo ho 4 attaccanti disponibili. Lautaro è arrivato gli ultimi 4 giorni, si è allenato bene. Correa l'ho visto molto meglio. Dzeko e Lukaku hanno avuto più possibilità di allenarsi con la squadra. Spero di averli tutti per il tour de force che ci aspetta. Per domani devo fare delle valutazioni, ho ancora qualche dubbio che scioglierò con gli ultimi due allenamenti.



Skriniar sarà condizionato dalle questioni legate al suo rinnovo con l'Inter?

Assolutamente no, non sono preoccupato. Skriniar è innamorato dell'Inter e non ho nessun dubbio su di lui. Allo stesso tempo ho una società forte che sta lavorando al meglio per le tutte le situazioni aperte.



Crede alla rimonta scudetto?

Assolutamente sì. Ci sono tantissimi punti ancora in palio. L'Inter ha voglia, come le altre, di accorciare il terreno contro la miglior squadra in Europa in questo momento. Bisogna fare i complimenti al Napoli.



Cosa aggiunge Lukaku?

Romelu lo conosciamo tutti. È tornato con grandissima voglia, predisposizione al sacrificio. Ha avuto un infortunio lungo, ci migliorerà ulteriormente. Le mie squadre hanno sempre segnato tantissimi gol, con lui avremo una soluzione in più. L'augurio è che, assieme a Correa, possa aiutarci.



Inter-Napoli come Inter-Barcellona?

Le partite sono tutte storie a sé, eravamo in un momento particolare quando abbiamo sfidato il Barcellona. Domani per noi è importantissima. Dovremo essere bravi a leggere la partita. Il Napoli ha grandi individualità. Sarà una partita molto bella, con due squadre che giocano un ottimo calcio.



Un punto debole del Napoli?

In questo momento sta avendo un livello straordinario. Chiaramente è fortissima, ha cambiato qualche giocatore e ha messo dentro giocatori funzionali. Per loro sta andando tutto nel modo giusto.



Statistiche favorevoli all'Inter contro il Napoli?

Vanno lette ma molto dipenderà da come faremo la partita. Abbiamo grande rispetto. Ma siamo preparati, vogliamo fare partita di grande livello davanti ai nostri tifosi.



Polemiche da Napoli su Sozza?

Il calcio deve sempre migliorare, sarà un giorno fantastico quando anche noi allenatori non guarderemo più il nome dell'arbitro che andrà a dirigere la nostra partita. L'unica cosa che possiamo guardare noi allenatori è come si allena la squadra e finora sono contento di come sto vedendo i ragazzi.



Che effetti ha portato la sosta?

Questa sosta è anomala per tutti. Abbiamo lavorato bene, i ragazzi ci hanno dato dentro. Stiamo cercando di mettere alla pari chi è tornato dopo a livello fisico, la condizione non può essere uguale a chi è rimasto qui. Sono soddisfatto però di tutti.



Richieste sul mercato?

Ho i dirigenti sempre con me, cercano sempre di rimanere operativi. Sappiamo il momento che stiamo passando in Italia, vediamo quello che succede.



Come ha ritrovato Lukaku?

Ho trovato bene Lukaku, Lautaro, anche gli olandesi. Dumfries ora pian piano sta tornando, Onana l'ho ritrovato tranquillo. C'è grandissimo entusiasmo e voglia di giocare domani.



