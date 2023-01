Inter-Napoli: arbitra Sozza

Cronaca 3 Gennaio 2023 Fonte: Il Meridano



Diretti dal fischietto di Seregno gli azzurri hanno ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi





Cronaca3 Gennaio 2023Il MeridanoDiretti dal fischietto di Seregno gli azzurri hanno ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi Sarò l'arbitro Simone Sozza di Seregno ad arbitrare Inter-Napoli. La partita si svolgerà al Mezza di Milano mercoledì 4 gennaio alle 20 e 45. La scelta ha suscitato non poche polemiche tra i tifosi azzurri considerato che Sozza è originario di Seregno, a 30 chilometri da Milano. Pur non volendo in alcun modo dubitare della buona fede dell'arbitro, siamo sicuri che reggerà bene l'inevitabile pressione cui sarà sottoposto?



Nei ricordi di tutti, napoletani e non, c'è la direzione di gara non felicissima di Milan-Fiorentina. Nell'occasione, sull' 1 a 1, fu negato un rigore, apparso abbastanza netto, ai viola mentre il 2 a 1 finale per i rossoneri, alla fine del recupero, scaturì da un probabile fallo sul portiere viola.



Questa la sestina arbitrale completa designa per Inter-Napoli in programma allo stadio Meazza, quartiere San Siro, a Milano mercoledì 4 gennaio alle ore 20:45



ARBITRO: Simone SOZZA della sezione di Seregno (Monza e Brianza);

assistenti di linea: Meli e Peretti;

IV uomo: Piccinini;

addetto al VAR: Fabbri;

assistente al VAR: Aureliano.



Sarò l'arbitro Simone Sozza di Seregno ad arbitrare Inter-Napoli. La partita si svolgerà al Mezza di Milano mercoledì 4 gennaio alle 20 e 45. La scelta ha suscitato non poche polemiche tra i tifosi azzurri considerato che Sozza è originario di Seregno, a 30 chilometri da Milano. Pur non volendo in alcun modo dubitare della buona fede dell'arbitro, siamo sicuri che reggerà bene l'inevitabile pressione cui sarà sottoposto?Nei ricordi di tutti, napoletani e non, c'è la direzione di gara non felicissima di Milan-Fiorentina. Nell'occasione, sull' 1 a 1, fu negato un rigore, apparso abbastanza netto, ai viola mentre il 2 a 1 finale per i rossoneri, alla fine del recupero, scaturì da un probabile fallo sul portiere viola.Questa la sestina arbitrale completa designa per Inter-Napoli in programma allo stadio Meazza, quartiere San Siro, a Milano mercoledì 4 gennaio alle ore 20:45ARBITRO: Simone SOZZA della sezione di Seregno (Monza e Brianza);assistenti di linea: Meli e Peretti;IV uomo: Piccinini;addetto al VAR: Fabbri;assistente al VAR: Aureliano.