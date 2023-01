Inter-Napoli: i precedenti

Le sfide tra Inter e Napoli sono state 152, con i numeri che sembrerebbero andare contro la formazione azzurra. Il computo complessivo conta infatti 68 vittorie a favore della compagine milanese: unica squadra ad aver battuto più volte in A i partenopei è stata la Juventus con 70 vittorie totali.

A voler guardare invece ai precedenti delle sfide giocate a Milano, le vittorie dell'Inter sono 50, con 17 pareggi e con sole 9 vittorie da parte del Napoli. Ultimo successo degli azzurri in casa della Beneamata è quello risalente addirittura alla stagione 2016-2017, una vittoria di misura per 1-0 firmata Callejon. L'incrocio della passata stagione si è invece concluso con uno spettacolare 3-2 a favore degli uomini di Inzaghi, con i gol di Zielinski e Mertens resi inutili dalle reti di Calhanoglu, di Perisic e di Lautaro Martinez.