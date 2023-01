Capodanno con Belen per Spalletti (VIDEO)

Cronaca1 Gennaio 2023Corriere dello SportIl tecnico azzurro è stato protagonista di uno scatenato veglione di Capodanno, festeggiando in un locale napoletano In attesa di ripartire con il campionato (mercoledì 4 gennaio gli azzurri saranno impeganti a Milano contro l'Inter), Luciano Spalletti è stato protagonista di uno scatenato veglione di Capodanno, festeggiando in un locale napoletano. Con lui tanti vip e una presenza che non è passata inosservata: la soubrette argentina Belen Rodriguez. Allo scoccare della mezzanotte il tecnico del Napoli e la conduttrice tv si sono lasciati andare e hanno preso parte ad un coinvolgente trenino.