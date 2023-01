Gli auguri per il nuovo anno di De Laurentiis

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha pubblicato su Twitter un augurio per il nuovo anno che sta per iniziare. Nei suoi pensieri non solamente il Napoli e i suoi tifosi, ma tutte le persone colpite dalle varie crisi mondiali che stanno avendo luogo in questo periodo.



De Laurentiis su Twitter: "Il Napoli ha fatto cose entusiasmanti"

Il Napoli conclude questo 2022 cono grande entusiasmo dato il primo posto in classifica in Serie A. Il morale a Castel Volturno è altissimo anche grazie alle maestose prestazioni in Champions League, che hanno fatto crescere un'enorme fiducia intorno alla banda guidata da Luciano Spalletti.



Nei suoi auguri per un buon 2023, De Laurentiis non pensa solamente al Napoli e ai suoi tifosi, ma si augura un anno migliore anche per tutti coloro colpiti dalle tante crisi che stanno scuotendo il mondo, come la guerra in Ucraina, la crisi economica e un Covid che è tornato a fare paura:



"Desidero fare i miei auguri più sinceri a tutti per un 2023 che raccolga quello che di buono c'è stato nell'anno che si sta concludendo e lasci per strada ciò che ci ha atterriti. La guerra, innanzi tutto, con le sue atrocità sulla gente uccisa dalle bombe e dai combattimenti, ma anche dalle conseguenze indirette ma altrettanto terribili come la crisi economica, l'ondata di profughi, l'incertezza generale che regna sul mondo. E poi il Covid, che non è certo scomparso e che purtroppo si sta riproponendo con forza. Senza dimenticare la tragedia di Ischia. Ma il 2022 ha avuto anche segnali positivi. La nostra economia cerca di rialzare la testa. Il turismo si è ripreso, in particolare a Napoli gremita di visitatori da mesi. Il Napoli ha fatto cose entusiasmanti. Qualcosa possiamo portarci con noi. Ma il mio augurio è soprattutto per un anno di serenità e salute. Un augurio che sia per tutti, non solo per i nostri straordinari tifosi. #ADL”.



