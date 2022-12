Ripresa la preparazione a Castelvolturno

Cronaca27 Dicembre 2022Corriere dello SportGli azzurri, agli ordini di Luciano Spalletti, preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro contro l'Inter Dopo la sosta natalizia, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri, agli ordini di Luciano Spalletti, preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro contro l'Inter, per la sedicesima giornata di Serie A, con fischio d'inizio alle 20.45.



Napoli, ripresa allenamenti con lavoro aerobico

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto lavoro tecnico con le porte piccole. Di seguito, allenamento aerobico e partita a campo ridotto.



Napoli, Sirigu torna in gruppo. Demme ancora a parte

Per quanto riguarda i "lungodegenti", il secondo portiere Salvatore Sirigu ha svolto regolare seduta col gruppo. Lavoro personalizzato sul campo 1, invece, per il centrocampista tedesco Diego Demme.