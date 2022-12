Elmas: "Voglio vincere lo scudetto col Napoli"

27 Dicembre 2022



Perfettamente integrato nel gruppo, il macedone offre sempre ottime prestazioni quando viene chiamato in causa





Interviste27 Dicembre 2022Corriere dello SportPerfettamente integrato nel gruppo, il macedone offre sempre ottime prestazioni quando viene chiamato in causa Il Napoli ha letteralmente dominato la prima parte di stagione in Serie A, accumulando otto punti di vantaggio sul Milan secondo (41 contro 33, ndr). Eljif Elmas è uno dei sostituti eccellenti di questo Napoli, utilizzato spesso da Spalletti a partita in corso.



Perfettamente integrato nel gruppo, Elmas offre sempre ottime prestazioni quando viene chiamato in causa. Nel corso di un'intervista rilasciata di recente, il trequartista partenopeo si è soffermato sulle sue enormi ambizioni per la stagione in corso.



Elmas ci crede: "Voglio vincere lo Scudetto col Napoli"

Il macedone, in azzurro ormai dal 2019, ha rilasciato alcune dichiarazioni a De Marke Sports, nelle quali si sofferma sulla sua voglia di vincere e fare bene con il Napoli, puntando al massimo risultato possibile in Serie A: "Vogliamo divertirci e desideriamo continuare a vincere divertendoci. Da parte nostra la Champions è un torneo importantissimo, per la Serie A ci auguriamo che sia veramente la volta buona per vincere un trofeo. Mi auguro di vincere lo scudetto con il Napoli in questa stagione”.



Il Napoli tornerà in campo il 4 gennaio, a San Siro, contro l'Inter di Simone Inzaghi.







