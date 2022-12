Voci dal Forum: Mortificante



Cronaca 21 Dicembre 2022 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Si spera che chi è rientrato ultimamente dal mondiale raggiunga immediatamente la forma fisica, perché dal 4 gennaio si fa sul serio





Cronaca21 Dicembre 2022Forum SoloNapoli - DarioSi spera che chi è rientrato ultimamente dal mondiale raggiunga immediatamente la forma fisica, perché dal 4 gennaio si fa sul serio

A questo punto sarà anche vero che il risultato non conta niente, che sono partite che servono solo a far mettere minuti nelle gambe, ma perdere nel modo in cui si è perso oggi fa decisamente male, oltre ad essere mortificante. Risultava chiaramente netta la differenza di condizione atletica fra le due squadre, e tutta a favore di quella francese. Si spera che il tutto rientri in un piano calcolato con abbondante anticipo. Ancora una volta Mario Rui si è reso protagonista di tanta confusione sulla sinistra. Secondo me, si è messo in testa di essere Maradona o roba del genere.Su quella fascia perfino i falli laterali sono di sua competenza. Spreca sempre un sacco di tempo per battere un fallo e, nove volte su dieci, lo sbaglia. A mio modo di vedere, è bene che Spalletti intervenga e lo riporti sulla terra. In questa partita, che sarà meglio dimenticare il prima possibile, se proprio si vuole andare alla ricerca di una nota positiva, allora bisogna soffermarsi su Ndombelé, che in netto miglioramento rispetto al primo Ndombelé.

Si spera che chi è rientrato ultimamente dal mondiale raggiunga immediatamente la forma fisica, perché dal 4 gennaio si fa sul serio. Non più chiacchiere, non più esperimenti, ma solo battaglie su battaglie, ovvero terreno solo per chi ha i giusti attributi.

Napoli - Lille 1-4. È il risultato finale...purtroppo.